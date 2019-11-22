Матери из Челнов, которая посадила ребенка за руль авто, приносят еду и одежду для детей

Фото: личная страницы Агины Алтынбаевой

Скандально известной матери из Челнов Агине Алтынбаевой начали приносить еду и одежду для детей. Об этом мать сообщила на своей странице в соцсети.

“Благодаря вынесение информации на телеэкраны и общественности, в связи изъятием у ребенка одежды, учебной техники и связи. Сейчас идет оформление предоставления всех этих нужд”, — написала Алтынбаева (стиль автора сохранен — прим. ред).

Также Алтынбаева отметила свою открытость к журналистам, но не к противоположному полу, подчеркнув, что известность привела к ней поклонников из соцсетей.

Ранее в доме Алтынбаевой прошел обыск, в ходе которого была изъята детская одежда и гаджеты. Напомним, что против женщины возбудили два уголовных дела после того, как она посадила за руль автомобиля шестилетнего ребенка.