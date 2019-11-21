Многодетную мать, посадившую за руль ребенка, вызывают на допрос

Фото: кадр видео из соцсети

Скандально известную многодетную мать из Татарстана Агину Алтынбаеву следователи сегодня вызвали на допрос. Об этом «Реальному времени» стало известно из источников в правоохранительных органах.

Допрос пройдет в рамках возбужденного уголовного дела. Кроме того, следователи уже провели обыск в квартире женщины. Изъята компьютерная техника, телевизор, телефоны и детская одежда.

В свою очередь женщина обвинила уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачину в том, что та нарушила права ее ребенка, ведь ему не в чем ходить в школу.

«Ограничила моего ребенка посещения школьного учреждения и прервала учебный процесс в связи с изъятием одежды ребенка, телефонной связи, а также просмотра телевизора. Ладно бы меня у меня бы шмотки забрала... Ну нарушать таким образом права ребенка некультурно....Теперь дети без связи телефонной со мной, без телека, компьютера и верхней одежды при зимней погоде», — написала женщина в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Отметим, что обыск и изъятие вещей проводил Следственный комитет, а не уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела против матери, выложившей в Сеть видеозапись, где ребенок разгоняется за рулем автомобиля до 130 км/ч.