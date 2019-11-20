Госдума приняла закон об использовании транспортной полицией электрошокеров

Депутаты Госдумы приняли закон о возможном использовании электрошокеров силовиками. Электрошоковые устройства будут включены в перечень оружия, которое имеют право носить сотрудники подразделений транспортной безопасности.

Устройства отечественного производства могут быть использованы на объектах транспортной инфраструктуры для их защиты в случае нападения и задержания правонарушителей. При этом запрещено использовать электрошокеры в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних, если те не совершают вооруженное нападение.

Ранее «Реальное время» сообщало о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Злоумышленник проник через окно на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером.