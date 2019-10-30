Суд продлил арест нападавшему на главу ЦИК Эллу Памфилову

Басманный суд Москвы продлил до 6 февраля 2020 года арест Бахыта Карабалаева, который напал на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«Судом продлен срок содержания под стражей Карабалаева до 6 февраля 2020 года», — сообщили ТАСС в суде.

Напомним, нападение на главу ЦИК было совершено в ночь на 6 сентября. Злоумышленник через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся. Следственный комитет РФ предположил, что нападение на Памфилову могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.

