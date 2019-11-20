Тренер «Ак Барса» привел слова Гвардиолы: «Мы должны бегать как самая скромная команда в мире»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о подготовке казанцев к матчу регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» и прокомментировал изменения в составе команды.

— Последний матч против «Сибири» мы проиграли, но сейчас пребываем в хорошем рабочем настроении. «Сибирь» — крепкая, хорошая команда, в составе которой выступают играющие ребята. Они пропускают мало голов, хорошо действуют в обороне, остро контратакуют. Думаю, нас ждет интересное противостояние.

— Нет ощущения, что «Сибирь» может проиграть кому угодно, но в матче с «Ак Барсом» будет зубами грызть лед, чтобы победить?

— «Сибирь» хорошо проводит домашние матчи, набирает очки, зрители поддерживают команду. Поэтому я думаю, что они будут заряжены на игру, но мы к этому готовы.

— То есть, можно сказать, что у игроков «Ак Барса» горят глаза и ребята настроены ответить за ту сентябрьскую пощечину?

— Мы настраиваемся на каждую игру, и на «Сибирь» в том числе. Для нас важен свой хоккей, важно, чтобы мы доминировали в этой игре, владели инициативой, контролировали шайбу и работали на льду. Мы постоянно повторяем игрокам, что нужно бегать, двигаться на площадке. Как сказал футбольный тренер Хосеп Гвардиола, мы должны бегать как самая скромная команда в мире, а в момент потери, когда ты думаешь, бежать или нет, проигрывается матч.

— Будут ли какие-то изменения в составе?

— Все те, кто сегодня выйдет на лед, готовы играть, сражаться и побеждать.

— В команду подъехал нападающий Никита Дыняк, которого приобретали в «Барс».

— Он тренируется, готовится — вчера катался, сегодня тоже работал. Мы на него рассчитываем и надеемся, что он усилит нашу команду. У него есть сильные качества, и мы надеемся, что за счет них он нас дополнит.

— Вратарская линия вопросов не вызывает?

— Нет, оба наших вратаря готовы, мы верим в них, — сказал Перов.

Напомним, ранее стало известно, что состав «Ак Барса» в результате обмена пополнил нападающий Никита Дыняк.