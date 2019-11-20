«Ак Барс» пополнил состав нападающим из ВХЛ

Нападающий питерского «Динамо» Никита Дыняк в результате обмена между командами пополнил состав клубной системы «Ак Барса». В обратном направлении проследует форвард Даниил Лапин.

Хоккеист подписал с казанцами двусторонний контракт до конца сезона 2019/20.

В нынешнем сезоне Дыняк выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где провел 25 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+17». Всего в ВХЛ 22-летний форвард сыграл в 80 матчах и отметился 31 (15+16) очками.

Также Дыняк является лучшим бомбардиром Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне 2017/18.

Ожидается, что хоккеист в ближайшее время присоединится к тренировкам с «Барсом», выступающим в ВХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» ведет переговоры о расторжении контракта с вратарем Эмилем Гариповым.