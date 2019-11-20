В Татарстане задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сотрудники полиции установили личность и задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма Казанской иконы Божьей матери в Зеленодольске. Ею оказалась 33-летняя жительница Зеленодольска. Она с 2010 года состоит на психиатрическом учете.

В ходе допроса задержанная дала признательные показания, сообщили в МВД по РТ.

Напомним, пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел вечером 12 ноября. В МВД возбудили уголовное дело по факту поджога храма. Выводы о поджоге были сделаны после просмотра видео с камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как со стороны леса к храму пришла женщина худощавого телосложения, в руках у нее был пакет. Она зашла в здание церкви и находилась там около получаса. После этого вышла и быстрым шагом направилась в сторону леса. Уже через несколько минут началось задымление храма.