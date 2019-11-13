В Зеленодольске произошел пожар в храме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В среду вечером в Зеленодольске произошел пожар на территории недействующей часовни Казанской иконы Божией Матери. Сообщение о возгорании поступило в 21:47.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит чердак часовни. Пожар на площади 30 кв. м был локализован в 22:21, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Еще через 3 минуты было ликвидировано открытое горение.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.





