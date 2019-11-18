МВД возбудило уголовное дело после поджога храма Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольске возбудили уголовное дело после поджога православного храма Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в МВД РТ.

Выводы о поджоге были сделаны после просмотра видео с камер видеонаблюдений. Камеры зафиксировали, что 21.25 со стороны леса к храму пришла женщина худощавого телосложения, в руках которой был пакет. Она зашла в здание церкви и находилась там около получаса. После этого вышла и быстрым шагом направилась в сторону леса. Уже через несколько минут появилось задымление храма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас полицейские ищут свидетелей и устанавливают поджигателя. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Напомним, что пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел вечером 12 ноября. На следующий день специалисты выдвинули первые предположения о поджоге.