«Ак Барс Страхование» подарило толстому коту Виктору годовой полис с консультацией по питанию

Фото: Facebook / Михаил Галин

Толстый кот по кличке Виктор получил от сервиса страхования домашних животных «Ак Барс Страхование» годовой пакет страхования домашнего животного.



Напомним, кот Виктор стал героем соцсетей после опубликованного его хозяином поста на Facebook, где тот рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, ему пришлось найти кошку-дублера. После инцидента «Аэрофлот» лишил пассажира 370 тыс. миль, накопленных за 14 лет полетов.



В полис от страховой компании из Татарстана входят 16 онлайн-консультаций ветеринаров, письменный набор рекомендаций по содержанию Виктора. Помимо этого, хозяин кота Михаил Галин сможет проконсультироваться по поводу поставленного диагноза сразу у двух врачей, чтобы окончательно развеять все сомнения. Также для питомца составят план питания, чтобы тот смог похудеть.



Подробнее о том, как российские и зарубежных компании поддержали толстого кота Виктора, — в материале «Реального времени».

