«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

«Аэрофлот» исключил владельца кота Виктора из бонусной программы за инцидент с подменой животных.

«По факту обнародованного в соцсетях инцидента «Аэрофлот» провел служебное расследование. В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки «Аэрофлот» принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — передает ТАСС сообщение компании.

Как уточнили в компании, в ходе проверки стало известно, что пассажир не сдал животное весом более 8 кг в багаж, а заменил на другое. Это подтвердилось с помощью камер видеонаблюдения.

Кроме того, авиаперевозчик обратил внимание на то, что хозяин вынимал кота из контейнера на борту.

Напомним, о том, что пассажир Михаил Галин не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца, написал сам молодой человек в Facebook. Он рассказал, что для того, чтобы попасть на рейс, кота Виктора на контрольном взвешивании подменила кошка-дублер Фиби.