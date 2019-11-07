В Шереметьеве слишком толстого кота не пропустили в самолет

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал пассажир Михаил Галин в своем Facebooke.

Питомец по имени Виктор следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту Галин вместе с животным сели в самолет и благополучно долетели до российской столицы.

На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Тут-то и начались проблемы. По словам Михаила, сотрудница аэропорта несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что и кота нужно поместить на весы. «Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», — пишет пользователь.

Мужчина начал объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым до Владивостока, но она оставалась непреклонной и заявила, что «у нее правила и брать на себя ответственность за два лишних кг Виктора в салоне самолета она не собирается».

Тогда Михаил снялся с рейса. Для того, чтобы десятикилограммового кота пустили в салон, было принято решение найти похожее животное с меньшим весом.

Котом-дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», — подытожил Михаил.

В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.

