В Татарстане осудили мужчину, до смерти избившего свою мать

В Кайбицком районе Татарстана вынесли приговор 28-летнему местному жителю, обвиненному в убийстве собственной матери.

Как установило следствие, 23 октября 2018 года мужчина поссорился со своей матерью из-за того, что она отказалась дать ему денег на покупку алкоголя. Рассердившись на мать, он избил ее. В результате женщина скончалась на месте.

Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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