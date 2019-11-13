В Казани пьяный парень зарезал отчима, когда его не пустили переночевать

В Казани 11 ноября в подъезде дома по улице Даурской смертельное ранение ножом получил 40-летний мужчина. Во время семейной ссоры его ударил ножом пасынок.

Как считает следствие, 20-летний парень пришел в пьяном состоянии в квартиру своей матери и отчима и попросился переночевать. Отчим не пустил его, в ходе перепалки пасынок ударил его ножом. Также парень ранил свою мать, которая в панике закрывала перед ним входную дверь.

В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания в отношение подозреваемого меры пресечения.

Ранее житель Башкирии зарезал своего отчима и попытался убить брата.