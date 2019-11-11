Исследование: половина нанимателей скептически относятся к найму женщин на работу в IT-сфере

76% российских работодателей считают, что профессионализм IT-специалистов не зависит от их пола. Однако 52% признали, что скептически относятся к найму сотрудников женского пола на работу в области IT-технологий.



Несмотря на это 47% работодателей готовы нанять женщин на различные должности в IT-сфере в 2019—2020 годах, пишет RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24», проведенное в октябре 2019 года среди представителей 1000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Также, по мнению 83% опрошенных, женщина может успешно руководить IT-подразделением компании. На данный момент женщины работают на IT-должностях в 55% российских компаний.

Ранее исследование показало, что в Татарстане женщины чувствуют себя счастливее мужчин. В целом самыми счастливыми чувствуют себя соискатели в возрасте от 55 лет. Кроме того, наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики.