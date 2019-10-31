Исследование: в Татарстане женщины чувствуют себя счастливее мужчин

Компания HeadHunter провела опрос соискателей, выясняя, насколько разные группы чувствуют себя счастливыми.

Оказалось, что татарстанцы чувствуют себя счастливыми на 5,5 балла из 10. Также выяснилось, что женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 балла.

Республика оказалась на пятом месте среди регионов, где жители чувствуют себя счастливыми. На первом месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, за ним следуют Краснодарский край, Томская область и Удмуртия.

Жители Башкирии оказались чуть менее счастливыми, чем татарстанцы. Они оценили в 5,4 балла из 10 свое состояние и заняли шестую строчку.

Также выяснилось, что люди с высшим образованием оценивают свой уровень счастья на 5,3 балла, а оценки людей со средним и средним специальным образованием составляют 5 и 4,9 балла соответственно.

Самыми счастливыми чувствуют себя соискатели в возрасте от 55 лет — их средняя оценка оказалась на уровне 6,3 балла. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет оценили свое состояние в 4,8 балла.

Кроме того, наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла.

На втором месте оказались госслужащие и работники НКО (5,9 балла), на третьем — управляющие персоналом (5,8 балла). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла).

Соискателей, участвующих в опросе, просили оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми, по шкале от 0 до 10, где 0 — наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший уровень счастья.

Ранее исследование показало, что татарстанцы чаще всего начинают пользоваться кредитными картами.