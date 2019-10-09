100 крупнейших компаний Башкирии выручили более 2,5 трлн рублей

Совокупная выручка 100 крупнейших компаний Башкортостана составила 2,521 трлн рублей в 2018 году, выяснила аналитическая служба «Реального времени».

Согласно исследованию издания, по этому показателю в ПФО республика уступает лишь Татарстану (3,18 трлн рублей). Зато Башкирия опережает все остальные регионы — Нижегородскую область (2,4 трлн рублей), Самарскую (1,9 трлн рублей) и Пермский край (1,65 трлн рублей). Республика превосходит Оренбургскую область в 2,5 раза (995 млрд рублей), Удмуртию — в 4 раза (682 млрд рублей), Саратовскую область — в 5 раз (547 млрд рублей), Пензенскую область — в 7 раз (370 млрд рублей), Ульяновскую область — в 8 раз (327 млрд рублей), Мордовию — в 9 раз (285 млрд рублей), Марий Эл — в 11 раз (229 млрд рублей) и Чувашию — в 11,5 раза (224 млрд рублей).

Первое место в рейтинге компаний по объему выручки занимает ПАО АНК «Башнефть» (755,4 млрд рублей). На второй строчке разместилось ООО «Газпром нефтехим Салават» (261,1 млрд рублей). Замыкает тройку крупнейших предприятий Башкирии ООО «Башнефть-Розница» (119,3 млрд рублей).

Также интернет-газета выяснила, какие башкирские компании принадлежат федеральным игрокам («Роснефть» Игоря Сечина, «Газпром» Алексея Миллера, «Ростех» Сергея Чемезова и др.), республике, также какие предприятия имеют владельцев в офшорах. Подробнее — в аналитическом обзоре «Реального времени».