В Казани художник-вандал разрисовал сиденья в автобусах

Фото: кадр видео АТП РТ

В казанских автобусах появился вандал, который разрисовывает фломастером сидения. Действия «художника» попали в объектив камеры. Ролик опубликовала ассоциация АТП РТ.

На сегодняшний день от рук вандала пострадало три автобуса. Порча происходит каждый раз по одному сценарию: рано утром он заходит в автобус, выбирает сиденье за спиной у кондуктора и занимается сомнительным художеством, пока на соседнем кресле никого нет. По завершении он фотографирует свое «творчество». Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков призвал казанцев к бдительности. Автотранспортные предприятия выпускают на линии только подготовленные к рейсу автобусы.

«Согласитесь, каждый пассажир хочет ехать в комфортных условиях. Не любоваться «диковинными надписями», а уж тем более не опасаться испачкать одежду, облокотившись. Чтобы подготовить к новому рейсу испачканный художником-вандалом автобус, нужно провести химчистку. Если надпись не отмывается, то полностью заменить обшивку сидения. Просим пассажиров, если они заметили в салоне автобуса художника-вандала, сразу сообщить о нем водителю или кондуктору», — прокомментировал Темляков.

Самого вандала предупреждают: на камеру попало его лицо, поэтому правоохранительным органам не составит труда его найти. Пока же они предлагают горе-художнику обратиться в Ассоциацию, где ему предоставят ведро и тряпку для уборки.

Ранее в Казани вандалы разрисовали набережную Кабана. Впрочем, позже горе-художников нашли, и они помогали избавиться от собственного сомнительного творчества. После инцидента на набережной Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила об организации дискуссии об уличном искусстве.