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В Казани установят мемориальную доску основателю Торгово-промышленной палаты Татарстана Александру Таркаеву

17:42, 28.10.2019
В Казани установят мемориальную доску основателю Торгово-промышленной палаты Татарстана Александру Таркаеву
Фото: realnoevremya.ru

В Казани установят мемориальную доску известному предпринимателю, одному из создателей Торгово-промышленной палаты Татарстана Александру Таркаеву.

Она появится на фасаде дома по адресу ул. Пушкина, д. 18, где находится ТПП РТ, говорится в постановлении кабмина Татарстана, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«В этом здании в 1992—1999 гг. работал основатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, видный общественный деятель, депутат Государственного совета Республики Татарстан Александр Никитич Таркаев», — будет написано на доске на русском и татарском языках.

Напомним, что в 2015 году Таркаеву открыли памятник на Арском кладбище. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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