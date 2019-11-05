WADA направило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации

В преддверии пятой Всемирной конференции по допингу в спорте Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о передаче 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.

Отмечается, что допинговые дела основаны на данных московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году.

Теперь решение о возможных санкциях в отношении указанных спортсменов рассмотрят международные спортивные организации по отдельности.

Пятая Всемирная конференция по допингу в спорте состоится с 5 по 7 ноября. Есть вероятность, что там примут решение о наказании России за внесение изменений в данные допинг-проб московской лаборатории.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.



Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже глава РУСАДА заявил, что подобное могло произойти из-за желания прикрыть бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.