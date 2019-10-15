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Глава РУСАДА заявил, что Россия могла подменить пробы, чтобы защитить звезд спорта, находящихся у власти

19:36, 15.10.2019
Глава РУСАДА заявил, что Россия могла подменить пробы, чтобы защитить звезд спорта, находящихся у власти
Фото: rbc.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в американском штате Колорадо предположил, что Россия могла внести более тысячи изменений в допинг-тесты Московской лаборатории.

По его мнению, это коснулось бывших звездных спортсменов, которые сейчас занимают посты в государственных структурах, чтобы защитить их репутацию. При этом Ганус отметил, что боится за свою безопасность.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

СпортОбщество
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