Глава РУСАДА заявил, что Россия могла подменить пробы, чтобы защитить звезд спорта, находящихся у власти

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в американском штате Колорадо предположил, что Россия могла внести более тысячи изменений в допинг-тесты Московской лаборатории.

По его мнению, это коснулось бывших звездных спортсменов, которые сейчас занимают посты в государственных структурах, чтобы защитить их репутацию. При этом Ганус отметил, что боится за свою безопасность.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.



Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.