Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В этот день, 4 ноября, в православной культуре отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Со дня ее обретения в 1579 году прошло уже 440 лет.

При этом день обретения отмечается 21 июля. История иконы связана с крупным пожаром, который выжег половину Казанского Кремля. Считается, что после этой трагедии Богородица трижды явилась во сне девятилетней девочке и поведала о своей иконе, которая находилась на пепелище сгоревшего дома.

Осенний же праздник приурочен ко дню освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году, как и День народного единства. Считается, что икона явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени. В частности, икону несло ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от захватчиков. В память об этом событии также был возведен Казанский собор в Москве.

В честь этого праздника сегодня в Казани пройдет крестный ход.