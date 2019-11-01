В центре Казани 4 ноября временно ограничат движение транспорта

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Путь пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

В связи с этим на части улиц в центре города будет ограничено движение и стоянка транспорта.

С 10.00 до 13.00 будут ограничены движение и стоянка транспорта по проезжей части по улицам Кремлевской (от Чернышевского до площади 1 Мая), Профсоюзной (от Чернышевского до Ташаяк), съезда с площади 1 Мая (от Кремлевской до ул. Право-Булачной), ул. Баумана (от Профсоюзной до Батурина), съезда с Батурина на Кремлевскую дамбу, Батурина (от Кремлевской дамбы до Дзержинского), Большой Красной (от Япеева до Батурина), К.Маркса (от Батурина до Япеева), Япеева, (от Дзержинского до Большой Красной (при необходимости), Миславского (от К.Маркса до Дзержинского).

С 6.00 до 13.00 проезд закрыт по проезжей части Миславского, на участке от К.Маркса до Большой Красной, передает пресс-служба мэрии Казани.