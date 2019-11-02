HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами в ноябре

Портал HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября. Первое место занимает вакансия специалиста Senior iOSdeveloper/ведущего iOS-разработчика в Москве с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц.

Далее идут разработчик интеграционных решений и директор по персоналу в IT-компании в Москве — им предлагают 230 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно. Ведущему дизайнеру-консультанту также в Москве предлагают зарплату от 150 до 300 тыс. рублей в месяц.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий также попали специалист Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тыс. рублей) и внутреннему аудитору в Санкт-Петербурге (от 170 до 200 тыс. рублей), сообщает «Российская газета».

Ранее руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Александра Севостьянова рассказала, какие вакансии самые высокооплачиваемые в Татарстане в октябре. Так, вакансия главы группы разработки стала самым прибыльным предложением на рынке труда в республике. За работу такому специалисту готовы платить 300 тыс. рублей.