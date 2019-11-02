Исследование: какие вакансии самые высокооплачиваемые в Татарстане

Руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Александра Севостьянова рассказала, какие вакансии самые высокооплачиваемые в Татарстане.

Так, вакансия главы группы разработки стала самым прибыльным предложением на рынке труда в республике. За работу такому специалисту готовы платить 300 тыс. рублей.

Кроме того, наиболее высокая зарплата в Татарстане у специалистов, занимающихся научными разработками. В январе — августе 2019 года она составила 62 тыс. рублей.

Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых равна 58,4 тыс. рублей. В целом по Татарстану — 36,1 тыс. рублей. Меньше всего получают представители сферы рыболовства и специалисты водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Их доходы составляют 23,3 тыс. и 28,5 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что в Татарстане повысился спрос на юристов — число вакансий увеличилось на 32%. Также выросло количество предложений для транспортников (28%), специалистов научно-образовательной сферы (20%) и работников автобизнеса (19%), пишет РБК.

Всего в регионе открыто свыше 17 тыс. вакансий. Чаще всего в республике ищут специалистов сферы продаж (30%), производства (13%), рабочего персонала (13%) и IT-специалистов (10%).

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в числе регионов с низким уровнем безработицы.