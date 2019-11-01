СМИ: у самолета SSJ100 отказал двигатель над Тюменью, он готовится к посадке

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) готовится к аварийной посадке в Тюмени.

По предварительным данным, отказал один из двигателей. Сейчас самолет, на борту которого 80 пассажиров и шестеро членов экипажа, вырабатывает топливо, пишут ТАСС и «Интерфакс».

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошло крушение самолета SSJ100 . При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

СМИ сообщали, что пилоты опасно разогнали лайнер перед самым приземлением, а также перевели SSJ в режим пикирования, что стало причиной авиакатастрофы. Позже следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета Денису Евдокимову. В СК считают, что действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолета.