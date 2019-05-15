СМИ назвали главные ошибки пилотов сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты после расшифровки «черных ящиков» самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево, назвали главные ошибки пилотов.

Согласно отчету, после удара молнии в воздушное судно бортовой компьютер перестал автоматически корректировать возможные ошибки пилотов, а генераторы самолета отключились.

При этом возникла нештатная ситуация, но она не была катастрофической. Данные проблемы позволяли летчикам посадить самолет в аэропорту, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Уточняется, что пилоты опасно разогнали лайнер перед самым приземлением, а также перевели SSJ в режим пикирования, что стало причиной авиакатастрофы.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся.