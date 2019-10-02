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СК предъявил обвинение пилоту SSJ100 по делу катастрофы в Шереметьево

16:55, 02.10.2019 2
СК предъявил обвинение пилоту SSJ100 по делу катастрофы в Шереметьево
Фото: sledcom.ru

Следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета SSJ100 Денису Евдокимову, потерпевшего крушение в Шереметьево.

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Аэрофлот», авиакомпания «оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование». Евдокимову избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Вину он не признает.

В сообщении Следственного комитета России говорится, что пилот обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц»). В СК считают, что действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолета.

Крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

СМИ сообщали, что пилоты опасно разогнали лайнер перед самым приземлением, а также перевели SSJ в режим пикирования, что стало причиной авиакатастрофы.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    так какое обвинение-трепаться...
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  • Анонимно 02 окт
    После удара грозы в самолет? Не приняли во внимание что пилот тоже человек! Пусть лучше разгребают преступления в своих рядах, что ни погоны так миллиардные взятки! А эти ребята честно на зарплату работают, рискуя своей жизню-НЕ В КАБИНЕТАХ!
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