Управляющий экс-директора «Даль-Камы» опубликовал опись его имущества

Финансовый управляющий обанкротившегося Сергея Мунтаниола, ранее занимавшего пост гендиректора известного мясокомбината «Даль-Кама», опубликовал опись имущества топ-менеджера.

Согласно документу, появившемуся в реестре сведений о банкротстве, Мунтаниолу принадлежит половина квартиры в Казани, автомобиль Mazda 6, заложенный в банке, а также мебель и бытовая техника. Оценка имущества пока не проводилась.

Напомним, что конкурсник «Даль-Камы» рассчитывает взыскать с Мунтаниола, а также его преемника Руслана Хамадишина и владельца предприятия Гочи Кварцхелии почти 1 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало о ситуации вокруг «Даль-Камы». После банкротства на предприятии остались тухнуть тонны куриного мяса. В результате руководство комбината попыталось зарыть эти отходы прямо на берегу Волги. Вывозить 80 тонн испорченного мяса на утилизацию начали только сейчас.

