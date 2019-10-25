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Управляющий «Даль-Камы» потребовал от руководства мясокомбината почти 1 млрд рублей

17:12, 25.10.2019 1
Управляющий «Даль-Камы» потребовал от руководства мясокомбината почти 1 млрд рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятия. Управляющий считает, что они должны выплатить 971,7 млн рублей.

Иск касается экс-гендиректора Сергея Мунтаниола, сменившего Руслана Хамадишина, а также владельца мясокомбината Гочу Кварцхелию, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что в сентябре банкротства Кварцхелии потребовало частное охранное предприятие «Кеннард». ЧОП предъявило к бизнесмену требования на 630,9 млн рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало о ситуации вокруг «Даль-Камы». После банкротства на предприятии остались тухнуть тонны куриного мяса. В результате руководство комбината попыталось зарыть эти отходы прямо на берегу Волги. Вывозить 80 тонн испорченного мяса на утилизацию начали только сейчас.

Бизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Куда в итоге эти протухшие куры дели то?! РВ уточните пожалуйста
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