Посылки с AliExpress можно будет забирать в трех крупных сетях гипермаркетов

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В сети супермаркетов X5 Retail Group теперь организована выдача посылок популярного маркетплейса AliExpress. Забрать заказ можно из магазинов «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель».

Отныне ретейлер забирает посылки со склада Alibaba Group логистического сервиса Cainiao, сортирует и доставляет в магазины, пишут «Ведомости».

В супермаркетах посылки будут находиться на кассе, где уже установлены сейфы для хранения. Для получения посылки необходимо приготовить паспорт и номер заказа.

Ранее AliExpress совместно с Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия.