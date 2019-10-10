Mail.ru Group и AliExpress завершили создание совместного предприятия

Российский технологический гигант Mail.ru Group и китайский e-commerce игрок AliExpress создали совместное предприятие AliExpress Russia.

«СП создает беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ», — говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.

Сделка готовилась около года. Контрольный пакет в СП принадлежит российским компаниям (в число акционеров также входят «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций — РФПИ).

Крупнейший акционер — Mail.ru Group. Его суммарные инвестиции в проект превышают 180 млн долларов.

Совет директоров AliExpress Russia возглавит гендиректор MRG Борис Добродеев, а управлять будут два содиректора — Лю Вэй, возглавляющий российское подразделение AliExpress, и топ-менеджер Mail.ru Дмитрий Сергеев.

В планах AliExpress Russia внедрение аналога AliPay — цифровой платежной системы и электронных кошельков. Такой вид финансовых услуг становится все более популярным в России с увеличением числа туристов из Китая. Общее число пользователей AliPay превышает 1 млрд человек.

Ранее стало известно, что AliExpress начала продажу ювелирных изделий.