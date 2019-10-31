В Челнах завод силикатного кирпича погасил задолженность по зарплате перед 153 работниками

«Завод силикатного кирпича» погасил долг на общую сумму 4171,46 тыс. рублей перед 153 работниками.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений погашена задолженность по заработной плате на предприятии г. Набережные Челны», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2019 года благодаря прокуратуре была погашена задолженность по заработной плате на сумму 518 млн рублей. Также недавно сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Бирюли» выплатило своим 322 работникам задолженность по заработной плате в размере 6145,4 тыс. рублей.



Другое предприятие, занимающееся строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, задолжало четырем работникам 372 тыс. рублей. В настоящее время эта сумма выплачена.

