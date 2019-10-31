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В Челнах завод силикатного кирпича погасил задолженность по зарплате перед 153 работниками

12:41, 31.10.2019
В Челнах завод силикатного кирпича погасил задолженность по зарплате перед 153 работниками
Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Завод силикатного кирпича» погасил долг на общую сумму 4171,46 тыс. рублей перед 153 работниками.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений погашена задолженность по заработной плате на предприятии г. Набережные Челны», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2019 года благодаря прокуратуре была погашена задолженность по заработной плате на сумму 518 млн рублей. Также недавно сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Бирюли» выплатило своим 322 работникам задолженность по заработной плате в размере 6145,4 тыс. рублей.

Другое предприятие, занимающееся строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, задолжало четырем работникам 372 тыс. рублей. В настоящее время эта сумма выплачена.

ПромышленностьЭкономикаОбщество Татарстан
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