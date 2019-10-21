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Промышленность

Два татарстанских предприятия погасили долги по зарплате

02:37, 21.10.2019
Два татарстанских предприятия погасили долги по зарплате
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Еще два татарстанских предприятия выплатили долги по зарплате.

Так, частично погашена задолженность по заработной плате ЗАО «Бирюли» Высокогорского муниципального района. Сельскохозяйственное предприятие рассчиталось перед 322 работниками, выплатив им 6145,4 тыс. рублей.

Также полностью погашена задолженность по заработной плате на предприятии АО «Нефтегазстрой» (Высокогорский район). Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Четыре работника получили свои 372 тыс. рублей, передает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), признанный банкротом в июле этого года, частично выплатил своим работникам задолженность по зарплате. Предприятие выплатило 3,31 млн рублей долга 570 работникам.

ПромышленностьЭкономика Татарстан
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