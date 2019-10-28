За 9 месяцев в Татарстане погасили более полумиллиарда рублей долгов по зарплате

По итогам 9 месяцев 2019 года, благодаря прокуратуре, была погашена задолженность по заработной плате на сумму 518 млн рублей.

«Вызывает тревогу наличие задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах. В общем объеме задолженности работодателей (291,5 млн рублей), поднадзорных прокуратуре Республики Татарстан, 63% или 184,6 млн рублей составляют долги 45 организаций, находящихся на различных стадиях банкротства», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Наибольшая задолженность по зарплате имеется в Набережных Челнах в Вахитовском и Советском районах Казани, Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе, а также в Мензелинском и Пестречинском районах.



Ранее Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), признанный банкротом в июле этого года, частично выплатил своим работникам задолженность по зарплате. Предприятие выплатило 3,31 млн рублей долга 570 работникам.