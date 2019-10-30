Путин призвал обнулить претензии России и Украины по газу

России и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — отметил президент РФ Владимир Путин.



По его словам, России готова поставлять Украине газ «со значительным снижением цены», пишет ТАСС.

Ранее в Брюсселе завершились консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Однако СМИ сообщили, что Россия сможет поставлять газ в Евросоюз через Украину в 2020 году без нового газового контракта. Это связано с тем, что Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.