В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

В Брюсселе завершились консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа. Они продолжались около 80 минут и основной темой должно было стать продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.



Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT данную встречу, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.

«Еще идет согласование позиций, разных вариантов. Даже если все будет подготовлено, не факт, что на этих условиях можно будет заключить контракт, забронировать и обеспечить транзит. Поэтому, конечно, должны быть варианты, в том числе возможность продления контракта и по транзиту, и, в случае необходимости и потребности, по поставкам газа на Украину», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что Россия сможет поставлять газ в Евросоюз через Украину в 2020 году без нового газового контракта. Это связано с тем, что Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.