СМИ: Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта

Россия сможет поставлять газ в Евросоюз через Украину в 2020 году без нового газового контракта.

Это связано с тем, что Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей.

«Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок», — сообщает ТАСС со ссылкой источник в европейском энергетическом секторе.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по делам «Энергосоюза» Марош Шефчович предложил России и Украине провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года. Они пройдут 19 сентября. ЕК предложит заключить 10-летний контракт на транзит.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.