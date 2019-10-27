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Неизвестный открыл стрельбу на студенческой вечеринке в Техасе

12:49, 27.10.2019
Неизвестный открыл стрельбу на студенческой вечеринке в Техасе
Фото: realnoevremya.ru

На вечеринке в честь встречи выпускников колледжа в Гринвиле (Техас) неизвестный открыл стрельбу. По сообщениям американских СМИ, погибли два человека, еще около 20 получили ранения.

Стрельба началась около полуночи по местному времени. На данный момент стрелок еще не задержан. Неизвестно, сколько всего студентов присутствовали на вечеринке.

Напомним, 1 сентября в ходе стрельбы в городе Одессе, штат Техас, погибли пять человек, еще 21 получил ранения.

В начале августа президент США Дональд Трамп на фоне массовых убийств в стране поручил Министерству юстиции подготовить закон, согласно которому за подобные преступления людей будут приговаривать к смертной казни.

Происшествия
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