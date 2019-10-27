Неизвестный открыл стрельбу на студенческой вечеринке в Техасе

На вечеринке в честь встречи выпускников колледжа в Гринвиле (Техас) неизвестный открыл стрельбу. По сообщениям американских СМИ, погибли два человека, еще около 20 получили ранения.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville. Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 27, 2019

Стрельба началась около полуночи по местному времени. На данный момент стрелок еще не задержан. Неизвестно, сколько всего студентов присутствовали на вечеринке.

Напомним, 1 сентября в ходе стрельбы в городе Одессе, штат Техас, погибли пять человек, еще 21 получил ранения.

В начале августа президент США Дональд Трамп на фоне массовых убийств в стране поручил Министерству юстиции подготовить закон, согласно которому за подобные преступления людей будут приговаривать к смертной казни.

