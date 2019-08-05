В США введут смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых убийств в стране поручил Министерству юстиции подготовить закон, согласно которому за подобные преступления люди будут приговариваться к смертной казни.

«Эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек», — сказал он, его слова приводит «Интерфакс».

Также президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, «представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию».

Напомним, что в США за сутки произошло два инцидента со стрельбой, в штате Техас и в штате Огайо.

Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла накануне, около 11.00 по местному времени (20.00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала единственного подозреваемого — 21-летнего мужчину.

В ходе стрельбы в городе Дентон (Огайо) погибли девять человек, включая самого стрелка. Еще 16 человек получили ранения.