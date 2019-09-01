В ходе стрельбы в техасской Одессе погибли пять человек

В ходе стрельбы в городе Одесса, штат Техас погибли пять человек, еще 21 получили ранения.

Мэр города сообщил о задержании одного стрелка, передает RT со ссылкой на местные СМИ. Также глава города сообщил, что стрельба велась из автоматического оружия.

При этом Генконсульство РФ в США сообщило, что данных о пострадавших иностранных гражданах не поступало.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп на фоне массовых убийств в стране поручил Министерству юстиции подготовить закон, согласно которому за подобные преступления людей будут приговаривать к смертной казни.