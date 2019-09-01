Новости происшествий

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В ходе стрельбы в техасской Одессе погибли пять человек

06:18, 01.09.2019
В ходе стрельбы в техасской Одессе погибли пять человек
Фото: torange.biz

В ходе стрельбы в городе Одесса, штат Техас погибли пять человек, еще 21 получили ранения.

Мэр города сообщил о задержании одного стрелка, передает RT со ссылкой на местные СМИ. Также глава города сообщил, что стрельба велась из автоматического оружия.

При этом Генконсульство РФ в США сообщило, что данных о пострадавших иностранных гражданах не поступало.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп на фоне массовых убийств в стране поручил Министерству юстиции подготовить закон, согласно которому за подобные преступления людей будут приговаривать к смертной казни.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров