СМИ: пропавшего в Татарстане 11-летнего мальчика нашли

Мальчика 11 лет по имени Валерий, который недавно пропал по дороге в школу в Васильево, удалось найти.

Как пишет «Татар-информ», мальчика помогли обнаружить волонтеры. Выяснилось, что он сел на автобус и уехал в Казань. Сколько времени он отсутствовал дома, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что этого мальчика взяли в семью из интерната, и до этого он уже сбегал из дома. В этот раз мальчик пропал по дороге в школу. В Васильево его семья переехала недавно.

К поискам привлекали также личный состав местного отдела полиции.