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СМИ: пропавшего в Татарстане 11-летнего мальчика нашли

09:40, 26.10.2019 1
СМИ: пропавшего в Татарстане 11-летнего мальчика нашли
Фото: phxere.com

Мальчика 11 лет по имени Валерий, который недавно пропал по дороге в школу в Васильево, удалось найти.

Как пишет «Татар-информ», мальчика помогли обнаружить волонтеры. Выяснилось, что он сел на автобус и уехал в Казань. Сколько времени он отсутствовал дома, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что этого мальчика взяли в семью из интерната, и до этого он уже сбегал из дома. В этот раз мальчик пропал по дороге в школу. В Васильево его семья переехала недавно.

К поискам привлекали также личный состав местного отдела полиции.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 окт
    я вот ни за какие ковришки детей не взял бы чужих. Приемные родители берут их из за денег. зачем такие деньги!!!
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