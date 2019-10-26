В Татарстане ожидается сильный ветер, но осадков не будет

В субботу, 26 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Максимальная температура ночью от +1°С до +6°С, днем — от +9°С до +14°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +11°С.



Напомним, на этой неделе в КФУ рассказали, какая погода будет в Татарстане в ноябре.

