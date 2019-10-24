В КФУ рассказали, какая погода будет в Татарстане в ноябре

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев рассказал, какая погода будет в ноябре.

По его прогнозам, предстоящий ноябрь будет теплым. Переведенцев отметил, что в октябре температура превышала норму на 3 градуса.

«По прогнозам Гидрометцентра России, до конца месяца в столице сохранится аномально теплая погода — выше плюс 7 градусов. Юго-западные потоки продолжат удерживать показания термометров на отметках выше средних. Октябрь выдался теплым, завершается теплой декадой», — сообщил эксперт.

По климатическим меркам конец октября — начало ноября — время начала зимы и первого снега. Что касается предстоящего ноября, то, по прогнозам Гидрометцентра, температурные показатели будут в пределах нормы. Специалист подчеркнул, что если теплая октябрьская погода продлится, ноябрь тоже может быть теплым, а значит, и зима может сдвинуться, передает пресс-служба КФУ.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему в стране наблюдается аномально теплая осень.