Новости общества

17:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КФУ рассказали, какая погода будет в Татарстане в ноябре

10:49, 24.10.2019
В КФУ рассказали, какая погода будет в Татарстане в ноябре
Фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев рассказал, какая погода будет в ноябре.

По его прогнозам, предстоящий ноябрь будет теплым. Переведенцев отметил, что в октябре температура превышала норму на 3 градуса.

«По прогнозам Гидрометцентра России, до конца месяца в столице сохранится аномально теплая погода — выше плюс 7 градусов. Юго-западные потоки продолжат удерживать показания термометров на отметках выше средних. Октябрь выдался теплым, завершается теплой декадой», — сообщил эксперт.

По климатическим меркам конец октября — начало ноября — время начала зимы и первого снега. Что касается предстоящего ноября, то, по прогнозам Гидрометцентра, температурные показатели будут в пределах нормы. Специалист подчеркнул, что если теплая октябрьская погода продлится, ноябрь тоже может быть теплым, а значит, и зима может сдвинуться, передает пресс-служба КФУ.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему в стране наблюдается аномально теплая осень.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров