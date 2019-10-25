Фигуристка Евгения Медведева заявила, что устала от сравнений с Алиной Загитовой

Фото: ТАСС / Валерий Шарифуллин

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что устала от постоянных сравнений ее с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Люди почему-то всегда воспринимают фигурное катание как кто-то против кого-то, что-то против кого-то. Но я против себя. Я подустала от этого всего: Медведева против кого-то, Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой, на следующий год будет Медведева против кого-то еще.

Давайте Медведева против Медведевой. Это то, чем я сейчас занимаюсь — я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, какого у меня еще никогда в жизни не было, чтобы я смотрела на себя в зеркало и любила саму себя, чтобы я нравилась себе.

Это действительно очень сложно, это большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать о том, что я против кого-то. Потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — сказала Медведева в сюжете Первого канала.

Отметим, что сегодня Медведева вместе с Александрой Трусовой выступит на первом для себя этапе Гран-при в сезоне.