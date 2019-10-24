Бывший пресс-секретарь Советского суда Казани присягнул на Конституции РФ

Новый судья Советского райсуда Казани Марат Хаертдинов принес присягу на Конституции РФ и приступил к отправлению правосудия. Ему доверили рассмотрение материалов о принудительных мерах медицинского характера и уголовных дел, сообщила «Реальному времени» новый пресс-секретарь суда Аида Зиннатуллина.



В торжественной церемонии принятия присяги участвовал коллектив суда, а также замначальника Управления Судебного департамента в РТ Рамиль Рамазанов и судья Верховного суда республики Айдар Муртазин.

Напомним, президентский Указ о наделении бывшего пресс-секретаря казанского суда Марата Хаертдинова полномочиями судьи был подписан 14 октября. Тем же документом экс-председатель Советского суда Казани Радик Габдуллин назначен зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции.