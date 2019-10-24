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Бывший пресс-секретарь Советского суда Казани присягнул на Конституции РФ

16:24, 24.10.2019 3
Бывший пресс-секретарь Советского суда Казани присягнул на Конституции РФ
Фото: sovetsky.tat.sudrf.ru

Новый судья Советского райсуда Казани Марат Хаертдинов принес присягу на Конституции РФ и приступил к отправлению правосудия. Ему доверили рассмотрение материалов о принудительных мерах медицинского характера и уголовных дел, сообщила «Реальному времени» новый пресс-секретарь суда Аида Зиннатуллина.

В торжественной церемонии принятия присяги участвовал коллектив суда, а также замначальника Управления Судебного департамента в РТ Рамиль Рамазанов и судья Верховного суда республики Айдар Муртазин.

Напомним, президентский Указ о наделении бывшего пресс-секретаря казанского суда Марата Хаертдинова полномочиями судьи был подписан 14 октября. Тем же документом экс-председатель Советского суда Казани Радик Габдуллин назначен зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 окт
    Кого только не назначают судьями
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  • Анонимно 24 окт
    у человека за плечами большой опыт
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  • Анонимно 25 окт
    Какой опыт, был следователем, откуда "ушли"
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