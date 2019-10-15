Путин назначил казанца зампредом кассационного суда в Самаре

Фото: "Реальное время"

Председатель Советского райсуда Казани Радик Габдуллин получил пост зампреда в новом Шестом кассационном суде общей юрисдикции. Согласно указу президента РФ, ближайшие шесть лет ему предстоит работа в Самаре.



Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Туда же, в Самару, уже переехал экс-председатель Авиастроительного суда Казани Раиль Шайдуллин, теперь он судья кассационного суда общей юрисдикции. На его место уже рекомендован председатель Лениногорского горсуда Илдар Хаев.

И. о. председателя Советского суда назначена Лилия Гиниятуллина.

Радику Габдуллину — 54 года, родился в Нижнекамске. 27 лет работает судьей. Карьеру начинал после окончания КГУ стажером судьи в Челнах, там же в 1991 году был назначен судьей Автозаводского райсуда, затем в 1995-м — судьей Набережночелнинского суда. Через пять лет ушел с повышением в Верховный суд Татарстана, где отработал 13 лет, причем последний год — в качестве председателя судебного состава. В 2013-м получил назначение председателем в Советский райсуд Казани на шестилетний срок.

О выдвижении Габдуллина и Шайдуллина на вакансии в кассации «Реальное время» рассказывало в декабре 2018 года.