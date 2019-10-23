Уфимке подбросили бездомного питона

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Уфимке подбросили змею. Владелица аквасалона Инна Балтина нашла перед дверями своего магазина коробку, в которой оказался питон.

Как рассказывает женщина, сначала она подумала, что подбросили котят или щенят. Заглянув в коробку, женщина ахнула.

Она взяла к себе подкидыша, проконсультировавшись со специалистами, узнала, что змея — самка тигрового питона-альбиноса. Животное назвали Персиком.

«Эта самочка очень ласковая, спокойно выползает по руке, чувствуя тепло», — передает «Затонский вестник» слова Балтиной. Питон питается раз в месяц замороженным мясом, крысами и перепелками. Чтобы питон не простыл, женщине пришлось сделать пол теплым.

На видео змею спокойно купают в ванной.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в одном из гаражей Оренбурга 4 тысячи черепах, незаконно ввезенных из Казахстана.

