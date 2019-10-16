В Оренбурге полиция обнаружила в одном из гаражей 4 тысячи черепах

Фото: скриншот видео

Полиция обнаружила в одном из гаражей Оренбурга 4 тысячи черепах, незаконно ввезенных из Казахстана. Подозреваемые в контрабанде задержаны.

Ими оказались гражданка «одного из государств Средней Азии» и местный житель, сообщает пресс-служба МВД России. Первая отправлена в СИЗО. Второй — под домашний арест.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, этот вид черепах охраняется «Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры» и занесен в Красную книгу РФ.

Черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского агроуниверситета.