Сегодня в России отмечается день рекламщика — вот топ-5 самых странных реклам в Татарстане

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Сегодня, 23 октября, в России отмечается День работников рекламы — этот праздник существует с 1994 года. В честь этого праздника «Реальное время» подготовило подборку самых странных и нашумевших реклам, сделанных в Татарстане за последнее время.

В сентябре резонанс вызвал ролик, в котором казанские блогеры сестры Аделя и Алина Фатхеевы кормят бездомного суши. Видео снято для конкурса социальных роликов, но в нем усмотрели и рекламу сервиса по доставке еды. Скандальный ролик прогремел не только на федеральном уровне: им заинтересовалась и зарубежная пресса.

Также неоднозначную реакцию вызвала наружная реклама одного из кафе в отеле «Корстон» текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки». Особенно эта реклама не понравилась антимонопольной службе республики.

Уже традиционным развлечением для читателей республиканских СМИ стал эротический календарь Набережночелнинского кранового завода (НЧКЗ). В сентябре завод выложил последние страницы календаря на 2019 год. В НЧКЗ утверждают, что снимаются в нем исключительно сотрудницы завода.

Впечатление на федеральном уровне — но уже хорошее — произвела и реклама «Чебоксарского трикотажа» от казанских блогеров «Громкие рыбы». Реклама оказалась неожиданностью и для самого производителя, но всего за пару дней ролик стал вирусным. В том числе благодаря вниманию топовых блогеров Юрия Дудя и Александра Гудкова.

Завершает подборку также не столько реклама, сколько призыв пойти на выборы в Госсовет Татарстана, которые прошли 8 сентября. Избирателей зазывал счастливый эчпочмак из «Инстаграма» главы Альметьевска Тимура Нагуманова. За сутки видео набрало 5 млн просмотров на всех площадках.